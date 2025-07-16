Такое соединение напрямую способствует образованию отложений из холестерина в стенках артерий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Биологи выяснили, что развитие атеросклероза значительным образом ускоряется в тех случаях, когда в кишечнике пациента присутствует большое число микробов, вырабатывающих пропионат имидазола. Такое соединение напрямую способствует образованию отложений из холестерина в стенках артерий, сообщила пресс-служба испанского Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).

"Нам удалось не только выявить повышенную концентрацию пропионата имидазола у пациентов с атеросклерозом, но и продемонстрировать то, что это соединение само по себе способствует развитию болезни. Его введение в организм животных привело к формированию холестериновых бляшек, что связано с активацией иммунных клеток, способствующих развитию воспалений", - пояснил научный сотрудник CNIC Иньяки Роблес-Вера, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Биологи пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как особенности в видовом составе и активности микрофлоры человека могут влиять на развитие атеросклероза у здоровых пациентов, не предрасположенных к этому заболеванию. Для получения подобных сведений ученые собрали образцы микрофлоры у 400 добровольцев из Испании, участвовавших в мониторинговом исследовании PESA.

У трех сотен из них была выявлена субклиническая форма атеросклероза, что позволило ученым изучить то, как различия в структуре микрофлоры влияли на вероятность формирования бляшек из холестерина в артериях добровольцев. Проведенное исследователями сравнение указало на то, что риск развития этого заболевания был статистически связан с тем, как много микробов, производящих пропионат имидазола, присутствовало в их кишечнике.

Новый подход для профилактики атеросклероза

Схожие тренды ученые выявили и при замерах концентрации этого вещества в кровотоке добровольцев, в том числе и тех участников проекта PESA, которые питались здоровой пищей с малой долей холестерина. Это наблюдение побудило биологов изучить действие такого соединения на кровеносную систему и иммунитет нескольких пород мышей, питавшихся нормальной сбалансированной диетой.

Эти опыты неожиданно показали, что пропионат имидазола ускорял формирование бляшек холестерина в аорте и в других артериях мышей и при нормальной концентрации глюкозы и жиров в их крови. Причиной этого, как обнаружили биологи, было то, что пропионат имидазола воздействует на рецепторы I1R на поверхности иммунных клеток, что способствует образованию очагов воспалений в стенках сосудов и ведет к накоплению внутри них холестериновых бляшек.

Блокировка работы этих рецепторов, как показали последующие эксперименты на мышах, заметным образом замедлила развитие атеросклероза у грызунов, питавшихся высококалорийной и жирной пищей. В перспективе, это позволит значительным образом повысить эффективность профилактики и лечения атеросклероза при помощи лекарств, снижающих концентрацию холестерина в кровотоке, подытожили ученые.