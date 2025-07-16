Тюменские ученые предложили использовать для тушения возгораний взвесь, которая удерживается внутри тела полигона

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тюменские ученые предложили использовать для тушения возгораний на мусора вязкую взвесь, которая удерживается внутри тела полигона. Научно технический совет Российского экологического оператора (РЭО) изучит ее для возможного внедрения, сообщает пресс-служба РЭО.

"Пожары на полигонах - одна из самых острых проблем в сфере обращения с отходами. Российские специалисты ищут различные варианты ее решения. Так, отечественные специалисты разработали новый реагент "Фламс". Это активная минеральная добавка в виде мелкодисперсного порошка, который разводят в воде для приготовления огнетушащей суспензии. Как заявляют специалисты, взвесь получается достаточно вязкой, она удерживается на вертикальных поверхностях и внутри тела полигона", - говорится в сообщении.

Технологию испытывали в апреле 2025 года на полигоне в Новороссийске. Теперь ее изучит научно-технический совет (НТС) РЭО, который как раз занимается анализом, отбором и внедрением лучших практических решений в отрасль. Эксперты оценят, насколько разработка эффективна и безопасна для окружающей среды.

"Данную технологию мы сравниваем с другими, оцениваем ее технологическую эффективность и экономику проектов по ее внедрению. Важным моментом является вопрос наличия нормативных ограничений при внедрении новых технологий. Если предлагаемые решения по мнению НТС заслуживают поддержки, мы будем инициировать соответствующие изменения", - заявил ответственный секретарь НТС, советник гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет РЭО работает с 2020 года и объединяет ведущих отраслевых экспертов, ученых и инженеров. Его цель - выявление передовых технологий, которые помогут сделать сферу обращения с отходами безопасной, устойчивой и соответствующей национальным целям в области экологии.