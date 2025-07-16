В заливе участники экспедиции проведут исследования по основным направлениям: микробиологическим, орнитологическим, по оценке загрязнения побережья

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Погодные условия и ледовая обстановка позволили экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) высадиться в заливе Иванова на северо-западном побережье острова Северного архипелага Новая Земля. Как сообщил ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", это вторая высадка экспедиции, участники планируют воспользоваться "благоприятным погодным окном".

"У нас вторая высадка Арктического плавучего университета 2025 года в заливе Иванова, это северо-западная часть Северного острова Новой Земли. В целом мы сейчас пользуемся довольно редким для этого региона окном погоды, когда можно осуществлять высадки на лодках, и надеемся в течение ближайших трех дней, помимо Русской Гавани, залива Иванова, сделать еще две высадки в данном регионе", - сказал Сабуров с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

В заливе Иванова участники экспедиции проведут исследования по основным направлениям: микробиологическим, орнитологическим, по оценке загрязнения побережья. Залив Иванова - точка, куда исследователи попадают редко.

"И, конечно, сейчас все силы экспедиции направлены на то, чтобы максимально эффективно использовать это время, отработать все возможные точки. Помимо залива Иванова, хотелось бы провести работы на Оранских островах, а также на мысе Желания, где мониторинговые исследования проводятся много лет", - добавил он.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.