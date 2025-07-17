В Казани создали биопрепараты для защиты пшеницы от насекомых-вредителей

Новая технология может помочь фермерам сократить использование химических средств защиты растений

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали новые биопрепараты, которые меняют микрофлору в кишечнике насекомых-вредителей и снижают их устойчивость к болезням и стрессу. Технология может стать альтернативой химическим инсектицидам, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты КГАУ испытали новые биологические препараты на основе бактерий рода Bacillus, которые проникают в растения и меняют микрофлору в кишечнике насекомых-вредителей. Механизм действия основан на замещении полезных для вредителей бактерий рода Pantoea на бактерии Bacillus, что снижает устойчивость насекомых к болезням и стрессу. Технология может стать альтернативой химическим инсектицидам, которые загрязняют почву и окружающую среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трехлетние полевые испытания показали высокую эффективность разработки. Обработка семян и растений пшеницы биопрепаратами в десятки раз сокращает количество микроорганизмов в организме полосатой хлебной блошки и кардинально меняет состав бактерий у пшеничного трипса, которые являются одними из самых распространенных вредителей яровой пшеницы.

Исследователи обратили внимание на связь между растениями, насекомыми и микроорганизмами. Оказалось, что микробиом растений влияет на микробиом насекомых, которые их едят. А состав бактерий в кишечнике вредителей определяет их устойчивость к болезням и стрессу.

"Представители рода Pantoea, которые часто встречаются в кишечнике блошек и трипсов, повышают устойчивость насекомых к неблагоприятным условиям. Если изменить соотношение микробионтов в сторону преобладания бактерий рода Bacillus, устойчивость вредителей снижается", - отметил профессор кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции КГАУ Радик Сафин.

Новая технология может помочь фермерам сократить использование химических средств защиты растений. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. При этом они действуют избирательно, изменяя только микрофлору насекомых-вредителей.