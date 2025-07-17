Квантовые компьютеры и все, что с ними связано

Новый материал можно интегрировать в печатные платы, использовать как подложку для микросхем или самостоятельный теплоотвод, указали в пресс-службе Минобрнауки

ПЕНЗА, 17 июля. /ТАСС/. Исследователи Пензенского государственного университета (ПГУ) первыми в России доказали высокую эффективность арсенида бора с примесями металлических сплавов в охлаждении высокотехнологичной электроники. Разработка может быть перспективной в квантовых компьютерах, космической аппаратуре и военной технике, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Современная электроника выделяет много тепла: чем мощнее процессоры, тем выше риск перегрева. Традиционные охлаждающие материалы - медь, алюминий и алмаз - либо уже работают на грани эффективности, либо слишком дороги. Арсенид бора, обладающий теплопроводностью, близкой к алмазу, но значительно дешевле, по мнению ученых, стал идеальным решением.

"В Китае и США также исследуют арсенид бора, но пензенская команда первой предложила композитные решения с регулируемыми свойствами. Кроме того, ученые ПГУ разработали методики компьютерного моделирования, снижающие затраты на тестирование. Ученые ПГУ создали и изучили шесть образцов композитов: чистый арсенид бора, и его комбинации с алюминием, медью, железом, серебром, а также смесь всех четырех металлов", - рассказали в пресс-службе.

Командой разработчиков было установлено, что чистая форма арсенида бора обладает максимальной теплопроводностью, но примеси делают материал гибким для разных задач. Например, добавление серебра повышает эффективность композита, а алюминия - снижает вес компонентов.

"Мы предлагаем не только новый композитный материал, но и способы, как его создать, спрогнозировать, насколько он будет эффективен в технике при определенных условиях: при влиянии внешних температур, давления и других факторов. Это сократит время и затраты на разработку", - отметил аспирант ПГУ и один из авторов разработки Егор Вершинин.

Новый материал можно интегрировать в печатные платы, использовать как подложку для микросхем или самостоятельный теплоотвод. Результаты открывают новые перспективы для создания следующего поколения теплоотводящих систем с программируемыми характеристиками.