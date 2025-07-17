Они станут частью комплекса синхротрона СКИФ, строящегося под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Физики в Новосибирске разработали отечественные бесконтактные оптические датчики для измерения длины пучка электронов. Они станут частью комплекса синхротрона СКИФ, строящегося под Новосибирском, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Для измерения длины пучка электронов используются бесконтактные оптические датчики. Их преимущество в том, что принцип работы этих устройств не подразумевает взаимодействия с пучком, а значит, процесс измерения происходит без потерь частиц из исследуемого объекта, и может проходить в непрерывном режиме в момент эксплуатации установки.

"Специалисты <…> разработали два вида устройств для измерения длины пучка электронов в ускорительном комплексе (УК) Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") - диссекторы и стрик-камеры. Эти бесконтактные оптические датчики способны измерять продольный размер пучка с высоким временным разрешением (от 1 до 10 пикосекунд)", - сообщили в пресс-службе.

Всего в ускорительном комплексе СКИФ будут работать пять таких датчиков. "Данные диагностические устройства позволят нам наблюдать структуру пучка электронов и изучать продольное распределение заряда в пучке, циркулирующем по кольцу ускорителя, с предельным временным разрешением", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Виктора Дорохова.

В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.