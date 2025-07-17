Руководитель экспедиции Александр Сабуров сообщил, что "Профессор Молчанов" далее пойдет к мысу Желания на северной оконечности острова Северного Новой Земли

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начали работу на Оранских островах на севере архипелага Новая Земля. Об этом сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров.

"На Оранских островах начали работу микробиологи и орнитологи, погода благоприятная", - сказал Сабуров.

Оранские острова - небольшие скалистые острова на севере Баренцева моря, состоят из Больших и Малых Оранских островов. Здесь есть моржовое лежбище, на скалах - птичьи базары, где гнездятся кайры, моевки, тупики и другие арктические птицы. Экспедициям АПУ на Оранских островах удается высадиться не каждый год.

Планируется, что "Профессор Молчанов" далее пойдет к мысу Желания на северной оконечности острова Северного Новой Земли, там запланирована ночная высадка.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.