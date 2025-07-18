Ученые разработают решения для борьбы с загрязнениями водоемов, сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Научное сообщество Татарстана будет совместно работать над разработкой прикладных решений для борьбы с загрязнениями водоемов на основе результатов, собранных во время одиночной кругосветной экспедиции Федора Конюхова, посвященной изучению мусорных островов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

"Республика богата водоемами, и, соответственно, этот вопрос имеет существенное значение для региона. Кроме того, республика обладает разнообразными подходами к решению экологических проблем", - рассказал он.

Минниханов напомнил, что в апреле была утверждена стратегия развития биотехнологий в Татарстане до 2035 года. Он отметил, что республика обладает существенным научно-техническим потенциалом в этой сфере. В регионе сформировались сильные научные школы в ведущих вузах, а также существуют компании, готовые внедрять разработки в практику.

Так, ученые Казанского федерального университета ведут поиск микроорганизмов, способных разлагать пластик. Коллектив Казанского национального исследовательского технологического университета разрабатывает биотехнологические и физико-химические методы, включая акватермолиз, для переработки микропластика. Исследователи Казанского государственного энергетического университета изучают поведение микропластика в водных экосистемах и технологии его переработки. Ученые отделения нефти, химии и экологии и Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана традиционно осуществляют комплексные экологические исследования водных объектов с выработкой практических рекомендаций по их реабилитации.

"Обладая таким потенциалом и возможностями, мы не могли остаться в стороне", - добавил Минниханов. Он отметил, что Татарстан всегда старается привлекать лучших ученых и специалистов, приглашая их на форумы, конференции. Это делается для того, чтобы систематизировать проблему и найти пути ее решения.

Старт первого этапа экспедиции Конюхова через Тихий океан на специально разработанном парусном плоту "Мирика" состоится в декабре 2026 года. Плот преодолеет 15 тыс. морских миль до большого тихоокеанского мусорного пятна. Научный модуль обеспечит мониторинг распространения и влияния микропластика в океане. Во время перехода плот обойдет мусорное пятно по периметру. Также будут собраны сотни проб морской воды с точными метками координат.