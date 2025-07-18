Океанолог Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман сообщила, что работы займут примерно два дня

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начала исследования на океанологическом разрезе от мыса Желания Новой Земли до острова Сальм Земли Франца-Иосифа. Как сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" океанолог Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман, работы займут примерно двое суток.

"Сейчас мы на разрезе от мыса Желания до острова Сальм. Пока нам очень везет с погодными условиями, все идет в штатном режиме, достаточно оперативно выполняется работа. И планируем закончить за двое суток примерно", - сказала Весман.

Разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды. На станциях исследователи опускают до дна розетту с батометрами, которые производят забор воды на разной глубине, приборы измеряют температуру и соленость. В итоге получается 2D-модель изменчивости температуры и солености воды на этом разрезе. Эти исследования важны для изучения распространения водных масс из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений.

Всего запланировано 17 станций, из них 5 - комплексные, где будут отбирать пробы планктона, а также пробы донных отложений.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.