"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые встретили атлантических тупиков на мысе Желания архипелага Новая Земля. Об этом сообщила ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заместитель руководителя экспедиции по научной работе Анна Трофимова.

"Тупики сидели на птичьем базаре моевок на оконечности мыса, две птицы. Это большая удача их встретить, ранее так близко за 19 экспедиций мы их еще не видели. В целом этот вид не очень специфичен для мыса Желания", - сказала Трофимова.

Атлантический тупик - заметная черно-белая морская птица с яркими красно-оранжевыми клювом и лапами, русское название птицы связано с округлой формой массивного клюва. Атлантический тупик занесен в Красную книгу, считается видом, который находится в уязвимом состоянии.

На скалах оконечности мыса Желания находится птичий базар, где в основном гнездятся моевки, иногда там можно встретить чистиков.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа.