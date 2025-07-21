Такое открытие поможет точнее прогнозировать ледовые условия на Севморпути

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Океанологи открыли механизм охлаждения воды в Баренцевом море, который мешает проникновению теплых вод из Атлантического океана в приполярные регионы. Обнаружение этого механизма поможет точнее прогнозировать ледовые условия на Севморпути и оценивать перспективы рыбного промысла в российской Арктике, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Баренцево море - одна из ключевых зон рыбного промысла в России. Поэтому важно, распространится ли влияние теплого течения дальше на северо-восток, так как это может привести к увеличению продуктивности российской Арктики. Проведенные исследования показывают наличие механизма, который препятствует этому процессу, как минимум в краткосрочной перспективе", - пояснила младший научный сотрудник МФТИ Зинаида Забудкина, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Ученые совершили это открытие при анализе данных, которые собирались в промежутке между 1977 и 2024 годами океанологами в северо-восточных регионах Баренцева моря и в окрестностях желоба Святой Анны, расположенного в северной части Карского моря. Этот регион Арктики, как объясняют исследователи, играет важную роль в обмене водой между Атлантикой и Северным Ледовитым океаном.

В прошлом теплые воды, поступающие из Атлантического океана, охлаждались в западной части Баренцева моря в результате теплообмена с холодным воздухом и затем погружались под более пресные воды в восточной части этого водоема. В последние десятилетия воды атлантических течений стали теплее, в результате чего они уже не успевают охладиться до низких температур в западной части Баренцева моря, что, предположительно, может привести к усиленному проникновению теплых вод из Атлантики в российскую Арктику.

Российские ученые обнаружили, что это пока не произошло из-за ранее неизвестного механизма охлаждения воды, связанного с формированием морских льдов. Дело в том, что при образовании льда из морской толщи изымается большое количество пресной воды, а оставшиеся массы становятся более солеными, плотными и тяжелыми. Эти холодные воды образуются в большом количестве и опускаются, тем самым охлаждая глубинные слои, в том числе и воды, поступающие из Атлантики вместе с теплыми течениями.

Как отметил главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев, этот механизм с начала текущего столетия активно мешает распространению тепла из Атлантики в восточные области российской Арктики. По этой причине он сомневается в том, что в ближайшие годы произойдет значительное увеличение промысловой продуктивности в северной части Карского моря. Это следует учитывать при составлении дальнейших прогнозов того, как будут меняться условия Севморпути и состояние экосистем Арктики, подытожили исследователи.