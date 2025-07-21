Физики ЦЕРН нашли в БАК следы редчайшего распада сигма-гиперона

Вероятность этого явления составляет 1 к 100 млн, что вновь подтвердило предсказания Стандартной модели физики частиц

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Физики ЦЕРН впервые обнаружили в данных с Большого адронного коллайдера следы рекордно редкого распада, который происходит лишь один раз при каждых 100 млн распадов тяжелых частиц сигма-гиперонов. Изучение этого редчайшего процесса в очередной раз подтвердило Стандартную модель физики частиц, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

"Мы впервые проследили за распадами сигма-гиперона на протоны, антиюмоны и мюоны и определили точную частоту подобных распадов, что подтвердило рекордную редкость подобного сценария разрушения частиц. Результаты этих наблюдений полностью совпали с предсказаниями Стандартной модели, что исключает существование "новой физики" в этих сверхредких событиях", - пишут исследователи.

Данное открытие было совершено научной командой установки LHCb, созданной для изучения распадов частиц, содержащих "прелестный" b-кварк, одну из тяжелых субатомных частиц. Еще в начале XXI столетия физики обнаружили первые свидетельства того, что свойства частиц и античастиц с b-кварками могут сильно различаться, что может объяснять отсутствие антиматерии в окружающем нас мироздании, а также что побуждает ученых изучать эти частицы.

Помимо этих частиц установка LHCb отслеживает распады других нестабильных тяжелых частиц, в том числе сигма-гиперонов, состоящих из одного "странного" s-кварка и двух верхних или нижних кварков. Еще два десятилетия назад ученые из США предположили, что самые редкие распады этих тяжелых частиц, в ходе которых они превращаются в "тройки" из протонов, мюонов и антимюонов, могут содержать намеки на физические процессы, выходящие за пределы Стандартной модели физики частиц.

Научной команде LHCb впервые удалось зафиксировать около 230 подобных сверхредких распадов сигма-гиперонов при анализе данных, которые были собраны в рамках второго цикла работы БАК в 2016-2018 годы. Этого числа распадов хватило для того, чтобы доказать, что сигма-гипероны действительно разрушаются подобным образом, а также определить так называемый "коэффициент ветвления", вероятность распада сигма-гиперона на протон, мюон и антимюон.

Это значение совпало с предсказанной теоретиками вероятностью в один шанс на 100 млн попыток, что в очередной раз подтвердило справедливость Стандартной модели физики частиц и исключило то, что данные сверхредкие распады могут протекать под действием неизвестных сил природы и процессов, не предсказываемых этой теорией. Это значительно сужает поле поисков "новой физики", подытожили ученые.