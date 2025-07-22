Время проведения теста составляет всего 30 минут и не требует специальных приборов

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали высокочувствительные тесты для быстрой диагностики коклюша и других инфекций, вызванных бактериями Bordetella. Проведение теста занимает 30 минут и не требует специальных приборов, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Коклюш и подобные ему инфекции вызываются несколькими видами бактерий Bordetella. Она легко распространяется, при общении с больным заражаются около 90% людей, не имеющих специфического иммунитета. Чаще всего для диагностики бордетелл используются тесты на основе иммуноферментного анализа (ИФА) и ПЦР. ИФА относительно дешев, однако чувствительность этого подхода ниже, чем у методов, выявляющих нуклеиновые кислоты. Коммерческие ПЦР-тесты отличаются высокой чувствительностью, но для их проведения необходимы специализированные диагностические лаборатории с дорогостоящим оборудованием и квалифицированным персоналом, что увеличивает стоимость и время анализа (несколько часов).

"Сотрудники ИХБФМ СО РАН разработали тесты на основе изотермической петлевой амплификации LAMP и количественной ПЦР, позволяющие быстро и точно выявлять четыре вида бордетелл, вызывающих инфекции у человека", - сообщили в пресс-службе.

Метод Петлевой изотермической амплификации ДНК, в отличие от ПЦР, проводится при постоянной температуре.

Время проведения теста составляет всего 30 минут и не требует специальных приборов. В институте уточнили, что разработанные тесты были апробированы на клинических образцах, взятых у пациентов с респираторными инфекциями. "Оба метода показали высокую чувствительность и специфичность, выявляя наличие в образце только ДНК бордетелл, а не других патогенов. Согласованность результатов между двумя LAMP и ПЦР составила 94,5%, что подтверждает их надежность для использования в медицинской практике", - цитирует пресс-служба Максима Корюкова, научного сотрудника лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН.

О заболевании и поддержке исследования

Коклюш - острое инфекционное заболевание, которое в основном поражает невакцинированных детей и подростков. Наиболее характерным признаком коклюша является приступообразный лающий кашель. В последние годы заболеваемость коклюшем выросла, поэтому необходимы простые и дешёвые методы диагностики, позволяющие контролировать распространение инфекции.

Исследование поддержано грантом Правительства Новосибирской области для молодых ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Methods.