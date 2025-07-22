Ученые АПУ изучат систему потоков углекислого газа на севере Баренцева моря

Для оценки потока СО2 важно знать парциальное давление в воде и атмосфере

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Ученые в экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) изучат морскую карбонатную систему, определяющую биогеохимические процессы, включая потоки углекислого газа в северо-восточной части Баренцева моря. Как рассказала ТАСС научный сотрудник лаборатории полярных и морских исследований имени Отто Шмидта Арктического и Антарктического НИИ Наталья Алексеева, это важно для понимания влияния климатических изменений на поглощение океаном углекислого газа.

"Для оценки потока СО2 важно знать парциальное давление в воде и атмосфере. У нас появился новый зонд, который позволяет напрямую измерять парциальное давление углекислого газа в поверхностном слое воды и в атмосфере. И по градиенту, а также с учетом скорости ветра мы сможем оценить направление и скорость потока: направлен он из атмосферы в воду либо из воды в атмосферу", - сказала Алексеева.

Мировой океан играет значительную роль в круговороте углерода, поглощая углекислый газ (CO2) из атмосферы, карбонатная система действует как "буфер", регулируя рН воды. При поглощении океаном углекислого газа образуются угольная кислота, которая распадается на ионы водорода, карбонаты и бикарбонаты. Увеличение концентрации ионов водорода приводит к повышению кислотности морской воды, то есть к "закислению" океана. И в какой-то момент океан может начать "отдавать" углекислый газ в атмосферу.

Углеродные потоки в Арктике

Степень изученности карбонатной системы и динамики углеродных потоков в северо-восточной части Баренцева моря остается недостаточной. Существующие исследования в основном сосредоточены на общих характеристиках морской экосистемы, таких как биологическое разнообразие и физико-химические параметры воды. Однако вопросы, касающиеся карбонатного баланса, механизмов поглощения и выделения углекислого газа, а также их взаимосвязи с климатическими изменениями, требуют более глубокого анализа.

В частности, влияние ледового покрова и изменения температуры воды на карбонатную систему и потоки углекислого газа в этом регионе требуют дополнительных уточнений. Исследование в рейсе АПУ позволит расширить научные представления о карбонатной системе и потоках углекислого газа в Баренцевом море и внести вклад в понимание глобальных климатических изменений и их последствий для морских экосистем.

"И, собственно, этим исследованием в будущем мы сможем рассчитать направление и скорости потоков углекислого газа на границе сред вода - воздух", - пояснила ТАСС океанолог Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман.

Считается, что "легкими планеты" являются леса, но Мировой океан в настоящее время поглощает большее количество парниковых газов, чем наземные растения. Мировой океан играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая значительное количество атмосферного углекислого газа. Этот процесс помогает смягчить последствия изменений климата, однако он также приводит к увеличению кислотности океана, что может оказывать негативное влияние на морскую жизнь. Изучение карбонатной системы и потоков CO2 в северо-восточной части Баренцева моря является важным шагом к пониманию этих сложных взаимодействий.

"По средним оценкам, еще все происходит таким образом, что океан поглощает СО2. Однако, концентрация углекислого газа в атмосфере значительна возросла с 277 ppm (столько было в доиндустриальной эпохе) и до 420 ррm (в настоящее время), - пояснила Алексеева. - Важно будет оценить буферную емкость, то есть насколько может морская экосистема поглотить СО2 и не сдвинуть равновесие рН в сторону закисления".

Результаты исследования внесут значительный вклад в понимание углеродного цикла в арктических водах и помогут в разработке стратегий по смягчению последствий изменений климата.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа.