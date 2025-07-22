Исследователи уже несколько лет изучают, насколько активно производители бытовых товаров, расходных материалов и предметов домашнего быта используют при изготовлении продукции различные формы перфторированной органики

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Американские исследователи обнаружили в трети "экологичных" продуктов женской гигиены большое количество перфторированной органики (PFAS), "вечных" загрязнителей, способных накапливаться в окружающей среде и в человеческом организме. Данные продукты несут риск и для их пользователей, и для природы, сообщила пресс-служба американского Университета Нотр-Дам (UND).

"Рынок повторно используемых гигиенических продуктов активно растет, что связано в том числе и с тем, что эти товары позволяют снизить нагрузку на природу путем отказа от использования бумаги и пластика. Проведенный нами анализ показывает, что треть подобных товаров была изготовлена с применением PFAS, что означает, что они несут риск и для пользователя этих продуктов, и для всех остальных людей и окружающей среды", - заявил профессор UND Грэм Писли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи уже несколько лет изучают то, насколько активно производители бытовых товаров, расходных материалов и предметов домашнего быта используют при изготовлении продукции различные формы перфторированной органики. Несколько лет назад его команде удалось выявить значимые концентрации PFAS в некоторых одноразовых продуктах женской гигиены.

Это побудило ученых провести аналогичные замеры для 70 популярных повторно используемых товаров такого рода, которые производятся и реализуются во всех странах ведущими мировыми брендами гигиенической продукции. Исследователи приобрели образцы этих товаров и послойно изучили их химический состав при помощи хроматографов и гамма-волновых эмиссионных спектроскопов.

Проведенные учеными замеры показали, что сразу несколько фторсодержащих загрязнителей присутствовало в 70% изученных гигиенических продуктов, причем примерно в трети из них они содержались в достаточно больших количествах, указывающих на прямое использование PFAS в процессе производства данных товаров. Это было в особенности характерно для повторно используемых прокладок и нижнего белья, созданного для ношения во время менструации.

"На настоящий момент в США и других странах нет правовых норм, которые бы побуждали производителей указывать, применялись ли перфторированные органические соединения при изготовлении их продукции. Наше исследование, а также другие подобные публикации помогут регуляторам и представителям бизнеса выявить те рынки, где сейчас активно используются PFAS, и подобрать альтернативы для этих веществ", - подытожил профессор Писли.

О перфторированной органике

Перфторированные органические соединения (PFAS) представляют собой сложные молекулы с большим числом атомов фтора, которые применяются для производства тефлона, хладагентов, полимеров, красок и расходных материалов. Широкое использование PFAS привело к быстрому накоплению молекул данных соединений в природных экосистемах и в организме большого числа людей. Исследования последних лет показывают, что молекулы перфторированной органики нарушают работу щитовидной железы, иммунной системы и многих органов.