Во время работы на глубине около 1,7 м археологи наткнулись на массивные каменные структуры, сложенные в виде треугольника

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Треугольную каменную башню, построенную в конце II - начале III века, обнаружили болгарские археологи в заключительные дни археологических исследований в окрестностях болгарской столицы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, уточнив, что финансирование исследований территории крепости Кокалянский Урвич было обеспечено из бюджета Софии по программе "Культура".

Во время работы на глубине около 1,7 метров археологи наткнулись на массивные каменные структуры, сложенные в виде треугольника. Отмечается, что это самая ранняя структура, обнаруженная на территории античной крепости, что подчеркивает ее стратегическое значение. Версию ученых подтверждают найденные монеты. Одна из них была отчеканена в период правления римского императора Каракаллы - Марка Аврелия Севера Антонина (правил с 211 по 217 гг.), а другая - византийская монета, была изготовлена во времена императора Исаака II Ангела (1185 - 1195 гг.). Это свидетельствует о том, что треугольная башня активно использовалась более тысячелетия.

"Крепость Урвич открывает свои новые тайны - на этот раз это путь во времени, когда София была римской Сердикой. С каждым новым открытием это место превращается в бесценный источник знаний о нашем прошлом", - отметили археологи Филип Петрунов и Виолина Кирякова, комментируя открытие.