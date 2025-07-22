В то же время команда Университета Аберистуита не поддержала гипотезу о роли ледника в перемещении камней, указав, что если бы она была верна, камни были бы найдены по всей долине, а не сконцентрированы исключительно в районе Стоунхенджа

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Первобытные люди собственными силами доставили многотонные камни к Стоунхенджу с территории нынешнего Уэльса. К такому выводу пришли ученые из валлийского Университета Аберистуита, подтвердив ранее выдвинутую на этот счет гипотезу.

Они отвергли версию о том, что голубые камни весом 3-4 тонны могли быть принесены ледником на Солсберийскую равнину, где около 5 тыс. лет назад было возведено это монументальное мегалитическое сооружение. Как пишет газета The Daily Mail, исследователи провели химический анализ, показавший, что камни идентичны по составу с теми, что находятся в скальном массиве Крейг Рос-и-Фелин. Он удален от Стоунхенджа примерно на 200 км.

"Если неолитические люди могли передвигать камень на несколько десятков метров, значит, они могли переместить его и на десятки, а то и сотни километров. Это, возможно, было непросто, но вполне осуществимо, и перемещение голубых камней весом 2-3 тонны требовало на порядок меньше усилий, чем транспортировка сарсенов", - говорится в исследовании. Ранее ученые пришли к выводу, что сарсены, крупные мегалиты высотой до 7 метров и весом до 40 тонн, входящие в ансамбль Стоунхенджа, были добыты примерно в 30 км от него, а алтарный камень весом 6 тонн - самый большой из голубых камней - с северо-востока Шотландии.

Команда Университета Аберистуита не поддержала гипотезу о роли ледника в перемещении камней, указав, что если бы она была верна, камни были бы найдены по всей долине, а не сконцентрированы исключительно в районе Стоунхенджа.

Группа гигантских камней высотой до 7 метров была установлена в круг на Солсберийской равнине в период между 3 000 и 2 000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде. Стоунхендж и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Согласно различным версиям, Стоунхендж был древней обсерваторией, храмом, солнечным календарем, местом погребения и даже гигантским музыкальным инструментом. Споры о его предназначении не утихают уже больше восьми столетий.

Согласно опубликованному в прошлом году исследованию Университетского колледжа Лондона, Стоунхендж мог быть заложен как символ единства древней Британии перед лицом угрозы со стороны иностранных захватчиков, людей острова, "празднующих свои вечные связи с предками и космосом".