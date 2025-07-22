Арктический плавучий университет завершил работы на Земле Франца-Иосифа

Как сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров, получилось сделать семь высадок за четыре дня и шесть часов

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) завершила работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров. Ученые провели исследования на острове Вильчека, острове Белл и острове Западный Нортбрук.

"Насыщенные дни в плане работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Кстати, я посчитал, что всего на Новой Земле и на Земле Франца-Иосифа, получилось сделать семь высадок за четыре дня и шесть часов, и это с учетом довольно большого перехода от острова Вильчека до острова Белл. Мне кажется, так интенсивно мы еще не работали. Это рекорд по крайней мере с 2017 года", - сказал Сабуров.

На острове Белл удалось начать работы на "Доме Эйры" - самом старом доме в высокоширотной Арктике. Провести на острове масштабные научные изыскания помешал белый медведь. Большого интереса к участникам экспедиции он не проявил, но план работ пришлось скорректировать.

Комплексные исследования удалось провести на острове Западный Нортбрук. Большинство исследователей работали у живописного подножия мыса Флоры, орнитологи поднялись на скалы мыса для обследования птичьего базара.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.