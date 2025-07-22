Получаемые учеными Кроноцкого заповедника данные свидетельствуют о стабильном состоянии группировки серых китов, обитающей летом у побережья Камчатки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 140 серых китов отмечено в Кроноцком заливе на Камчатке с мая 2025 года, что в полтора раза больше, чем за весь полевой сезон прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России по случаю отмечаемого в среду Всемирного дня китов и дельфинов.

"В этом году наблюдения за серыми китами с воды начались в первых числах мая. За это время в Кроноцком заливе уже отметилось больше 140 китов. Всего же в Камчатском фотокаталоге китообразных их уже 263. Многие киты идут дальше, в другие районы нагула, но часть останется в Кроноцком заливе на все лето", - заявила морской биолог, научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Получаемые учеными Кроноцкого заповедника данные свидетельствуют о стабильном состоянии группировки серых китов, обитающей летом у побережья Камчатки. В 2024 году за весь период исследований с конца апреля по начало ноября в Кроноцком заливе было отмечено 96 китов - на одного меньше, чем в сезоне 2023 года. Самок с детенышами в 2024 году было зарегистрировано 16, в 2023 году - 12. Всего в Камчатском каталоге к ноябрю прошлого года числилось 211 особей. К середине июля нынешнего года ученые зарегистрировали в Кроноцком заливе уже 16 матерей с детенышами, причем шестеро из этих самок уже приходили с детьми в 2023 году.

"То, что некоторые самки рожают регулярно - отличный знак, значит все у них хорошо. Бывает, что самки рождают детенышей реже. Например, когда еды в районах нагула не хватает, чтобы накопить достаточно жировых запасов для вынашивания детеныша и выкармливания его молоком. Оценка численности - это отправная точка для мер по сохранению редких видов, поэтому мы рады полученным на сегодняшний день результатам", - добавила Волкова.

Китята до июля-августа еще подкармливаются молоком, но уже с момента прихода в нагульные районы начинают привыкать к "взрослой" еде. В день детеныш выпивает до двухсот литров молока, а взрослый кит съедает до тонны бентоса в день. Едят животные практически постоянно, с перерывами на отдых и перемещения. Прибрежные воды Кроноцкого залива, где расположен район нагула серых китов, находятся под охраной Кроноцкого заповедника. Здесь проводятся охранные рейды, туризм строго регулируется, а подходить к самкам с детенышами на туристических лодках запрещено, чтобы не беспокоить животных в особо важный период их жизни.

О китах

Охотоморская (западная) популяция серых китов чрезвычайно малочисленна и уязвима. Она признана находящейся под критической угрозой исчезновения и требующей незамедлительного принятия мер по сохранению и восстановлению. В марте 2020 года охотоморская популяция серого кита была включена в Красную книгу Российской Федерации, а в конце 2024 года Минприроды России утвердило стратегию сохранения охотоморской популяции серых китов, в рамках которой ученым предстоит собрать дополнительные научные данные.