Как отметили в вузе, это один из первых в России дронов, совмещающих визуальный и структурный контроль, что в перспективе может стать стандартом в системе промышленной диагностики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают дрон для проверки состояния промышленных, транспортных и опасных объектов. Он сможет проводить осмотры и собирать данные без участия человека и, в отличие от большинства подобных БПЛА, объединяет оптический и акустический контроль, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сейчас большинство решений, предполагающих визуальную инспекцию с помощью дронов, не позволяют оценить внутреннюю структуру объектов. Мы хотим изменить это, сделав доступным полноценный ультразвуковой анализ - даже там, куда сложно добраться человеку. Наш дрон дает возможность проводить полноценную диагностику даже в труднодоступных местах - на высоте, внутри конструкций или в условиях, где присутствие человека может быть опасным. Сейчас завершено создание 3D-прототипа дрона, разработано программное обеспечение, подобрана базовая комплектация в двух вариантах: с дефектоскопом и без. Следующий этап - сборка физического образца, патентование и полевые испытания", - заявил студент института "Авиационная техника" МАИ Георгий Скуфинский, чьи слова приводятся в сообщении.

БПЛА "Скуфик" оснащен встроенным ультразвуковым дефектоскопом и камерами. Он генерирует акустические волны, фиксирует отражения от поверхностей объектов, а затем передает данные на компьютер для их полного анализа. Такой подход позволяет быстро выявлять скрытые повреждения, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре человеком. Устройство может работать в автономном режиме, совершая облет по заданному маршруту, или под управлением оператора. Есть и возможность записи траектории полета для ее повторения.

Как отмечают в МАИ, это один из первых в России дронов, совмещающих визуальный и структурный контроль, что в перспективе может стать стандартом в системе промышленной диагностики. Его можно будет применять в авиации, металлургии, судостроении, энергетике и других отраслях, где важна точная и безопасная диагностика оборудования и иных объектов.