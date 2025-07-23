Работы проводились на мысе Флора острова Западный Нортбрук, где находится массовое гнездовье морских птиц

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) смогли отловить на Земле Франца-Иосифа птиц, окольцованных в период с 2014 по 2024 годы, и снять с них геолокаторы. Об этом сообщила ТАСС орнитолог Арктического и Антарктического НИИ, кандидат биологических наук Мария Гаврило.

Работы проводились на мысе Флора острова Западный Нортбрук, где находится массовое гнездовье морских птиц.

"Мы отработали две площадки мониторинга на мысе Флора и нам удалось отловить 25 птичек. На площадке кайр мы поймали 14 птиц, из них 7 были с кольцами, которые мы ставили им в 2018 и 2021 годах. Из них с пяти кайр нам удалось снять геолокаторы, которые мы ставили в те же годы, а две птицы пластиковые кольца с геолокаторами утратили. Но это все равно очень хороший результат, потому что кайры сложный объект, здесь у нас очень мало данных по ним, мало возвратов, то есть повторных поимок с кольцами", - сказала Гаврило.

На площадке, где гнездятся моевки, исследователям удалось поймать 11 птиц, шесть из них повторно, они были с кольцами. "Кольцевать моевок здесь мы начали еще в 2014 году. Так что трем птицам с кольцами 2014 года сейчас не менее 14 лет, два стальных кольца пришлось даже заменить, т. к. номера с них едва читались. С моевок удалось также снять два логгера", - добавила собеседница агентства. Логгеры или геолокаторы - это небольшие устройства, которые используются для слежения за перемещениями птиц.

Ученые провели кольцевание отловленных птиц, взяли пробы крови, перьев и экскрементов. Комплексный анализ биоматериала позволит судить о состоянии здоровья популяций птиц и оценить состояние экосистемы в целом по микробиологическим показателям.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.