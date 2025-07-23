Во Франции обнаружили останки древнейшего ящера с аналогом перьев

Исследователи совершили это открытие при изучении окаменелостей из коллекции Луи Грауфогеля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Европейские и американские ученые обнаружили на территории Франции останки крайне необычной рептилии возрастом в 247 млн лет, чья спина была украшена своеобразным "парусом" из структур, очень похожих по своему виду на перья птиц и динозавров. Это свидетельствует о появлении сложных кожных покровов как минимум в начале Триасовой эры, сообщила пресс-служба немецкого Государственного музея естествознания Штутгарта.

"Открытые нами рептилии-мирозавры значительно древнее, чем динозавры и птицы, и при этом они даже не являются их близкими родичами. Генетические исследования уже указывали на то, что сложные кожные покровы появились еще на заре эволюции рептилий, в каменноугольную эру, и открытие мирозавров является первым свидетельством этого", - пояснил научный сотрудник Государственного музея естествознания Штутгарта (Германия) Штефан Шпикман, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Исследователи совершили это открытие при изучении окаменелостей из коллекции Луи Грауфогеля, известного французского коллекционера древностей и палеонтолога-любителя, который активно изучал отложения начала Триасовой эры в Эльзасе с конца 1930 годов. Несколько лет назад его дочь согласилась передать эти находки в Государственный музей естествознания Штутгарта, где они были всесторонне изучены профессиональными учеными.

В ходе изучения данных окаменелостей ученые натолкнулись на отпечатки тела небольшой рептилии размером с мелкую ящерицу, которая относилась к числу дрепанозаврообразных, мелких древесных ящеров Триасовой эры, питавшихся насекомыми. Спина этого существа, получившего имя Mirasaura grauvogeli ("чудо-ящер Грауфогеля"), была украшена причудливым гребнем, структуру которого ученые изучили при помощи микроскопов и ускорителя частиц ESRF.

Полученные этими приборами снимки указали на то, что на спине миразавров росли структуры, очень похожие внешне на перья птиц и динозавров, но при этом значительно отличавшиеся от них по структуре. Как предполагают ученые, эти "перья" были относительно просто устроенными выростами кожи данной разновидности дрепанозавров, а не сложно устроенными конструкциями, состоящими из стержня, бородок, крючков и прочих мелких структурных элементов, как настоящие перья.

Как предполагают ученые, "перья" миразавров в первую очередь служили инструментом для привлечения внимания сородичей, так как внутри них сохранились пигментные структуры, обычно присутствующие в волосах млекопитающих и цветных перьях птиц. Их открытие является первым свидетельством того, что сложные кожные покровы были "изобретены" эволюцией значительно раньше, чем появились первые пернатые динозавры и предки млекопитающих, подытожили исследователи.

Научные диспуты вокруг перьев птиц и динозавров

Открытие оперения у многих хищных динозавров заставляет палеонтологов спорить о том, что привело к появлению подобного покрова тела у древних ящеров и когда это произошло. Часть ученых предполагает, что перья изначально служили средством для обогрева тела динозавров, а другие палеонтологи не согласны с этим, считая, что перья изначально возникли для привлечения внимания особей противоположного пола.