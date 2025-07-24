Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали экономичную технологию, которая открывает путь к производству российских медицинских и косметических препаратов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию выделения ДНК из молок лососевых рыб, что позволит получать отечественные биоактивные молекулы для медицины. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Биоактивные молекулы, выделяемые из молок рыб, используются в тканевой инженерии, в разработке лекарств и биологически активных добавок. На основе полинуклеотидов, полученных из молок, создаются гидрогели и заживляющие пленки.

"В России отечественных экономичных технологий получения таких биоактивных молекул пока нет. Ученые ПНИПУ и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН предложили перспективный способ выделения фрагментов ДНК из молок лососевых рыб с конкурентоспособным выходом продукта - более 5%. Результаты способствуют созданию российских медицинских и косметических препаратов на основе местного доступного сырья", - говорится в сообщении.

Авторы применили для выделения ценных компонентов из молок тихоокеанского лосося трипсин - фермент, расщепляющий белки.

"С использованием спектрофотометра мы подтвердили его наличие в веществе, а с помощью флуориметра - измерили концентрацию молекул. Результаты показали, что образец с большей концентрацией трипсина позволяет выделить на 25% больше ДНК по сравнению с меньшей дозой. В целом от исходного веса молок удалось получить около 5% ДНК, что является достаточно конкурентоспособным результатом и говорит о перспективности внедрения способа в массовое производство", - уточнила Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".