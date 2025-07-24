Открытие ставит под сомнение теорию о том, что процесс образования протопланетного диска и его эволюция ведут к разрушению значительной части органики, накопленной на предыдущих этапах процесса звездообразования, сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института Общества Макса Планка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Планетологи из Германии и США обнаружили в облаке из газа и пыли, окружающем формирующуюся звезду V883 в созвездии Ориона, молекулы этиленгликоля и гликонитрила, двух сложных органических веществ, предположительно сыгравших важную роль в формировании нуклеиновых кислот, "букв" ДНК и РНК. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института Общества Макса Планка (MPIfA).

"Результаты наших наблюдений указывают на то, что протопланетный диск сохраняет в себе то многообразие сложно устроенных органических молекул, которые возникают в холодных облаках из газа и пыли до начала процесса образования новых светил. Оказалось, что сложные молекулы продолжают формироваться в окрестностях формирующихся звезд и на стадии протопланетного диска", - пояснила научный сотрудник MPIfA Камбер Шварц, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за протозвездой V883, которая находится в созвездии Ориона на расстоянии в 1,35 тыс. световых лет от Земли. По текущим оценкам ученых, она сформировалась около 500 тыс. лет назад, мгновения по космическим меркам, и сейчас ее окружает плотный диск из газа и пыли, где предположительно формируются новые планеты и протопланетные тела.

Ученых давно интересует то, каким составом обладают эти скопления из газа и пыли, однако в прошлом эти сведения было получить крайне сложно из-за малых размеров протопланетных дисков и низких температур, царящих внутри них. Немецким и американским планетологам удалось получить подобные сведения для диска у протозвезды V883 благодаря тому, что этот объект периодически порождает мощные вспышки света и тепла, которые разогревают окружающие его регионы протопланетного диска и заставляют их светиться.

Астрономы проследили за несколькими подобными вспышками при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного в высокогорной чилийской обсерватории Чахнантор. Эти замеры указали на то, что в материи диска, окружающего протозвезду V883, присутствует не только простая органика, но и сложные молекулы, в том числе спирт этиленгликоль и гликольнитрил, соединение формальдегида и синильной кислоты.

Как отмечают исследователи, обнаружение этих молекул, предположительно служащих "стройблоками" для нуклеиновых кислот, ставит под сомнение теорию о том, что процесс образования протопланетного диска и его последующая эволюция ведут к разрушению значительной части органики, накопленной на предыдущих этапах процесса звездообразования. Последующие наблюдения за протозвездой V883 помогут планетологам понять, как протекает химическая эволюция будущих "кирпичиков жизни" непосредственно до формирования планет.

О поисках космических "кирпичиков жизни"

До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили "зародыши" звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы были позже найдены даже в очень далеких галактиках, а также в первичной материи Солнечной системы, доставленной на Землю с астероида Рюгу.