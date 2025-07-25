АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Микробиологи в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) будут проводить исследования по поиску бактериофагов - вирусов бактерий, которые обладают литической активностью в отношении бактерий родов Pseudomonas (псевдомонады) и Escherichia (кишечных палочек). Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

"Впервые в ходе экспедиции будут проведены исследования по поиску бактериофагов, обладающих широким спектром литического действия в отношении бактерий родов Pseudomonas и Escherichia. Вирусы бактерий сейчас позиционируются как антибактериальные средства. В настоящее время очень остро стоит проблема борьбы с резистентными к антибиотикам бактериями, и, соответственно, мировое научное сообщество пытается искать какие-то альтернативы классическим антибиотикам. Бактериофаги - это одна из таких альтернатив", - отметил Гончаров.

По словам собеседника агентства, Арктика может быть ресурсом новых бактериофагов и источником разнообразия их. Первые полученные данные показывают, что в полярных регионах обитают бактериофаги, которые, например, могут лизировать, то есть разрушать штаммы кишечной палочки, опасные для человека. "Надеемся, конечно, пополнить коллекции бактериофагов и, накопив какое-то их количество, приступить к разработке препаратов", - сказал ученый.

Фаги, которые обитают на труднодоступных арктических островах, могут обладать уникальными спектрами литической активности, поскольку у локальных популяций бактерий из других регионов к ним нет резистентности.

В ходе экспедиции АПУ-2024 при изучении почвы птичьего базара острова Западный Нортбрук Земли Франца-Иосифа был выделен бактериофаг E. coli flora2. Это, по результатам исследования генома, новый вид рода Justusliebigvirus. Данная находка подчеркивает высокую вероятность выявления новых видов вирусов бактерий в природной среде высокоширотной Арктике. "Он относится к числу вирулентных или литических фагов, то есть как раз таких, которые применимы в медицине, в ветеринарии в качестве антибактериального средства", - добавил Гончаров.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.