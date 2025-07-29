Решение потребует поддержки квалифицированного большинства стран ЕС, отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Европейская комиссия хочет частично отстранить Израиль от участия в своей научно-исследовательской программе Horizon Europe. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, ограничения затронут израильские организации, участвующие в программе EIC Accelerator, которая предлагает поддержку стартапам и малым и средним предприятиям. Решение потребует поддержки квалифицированного большинства стран ЕС, отмечает издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковали Израиль за отсутствие прогресса в наращивании объемов помощи жителям сектора Газа вопреки достигнутым договоренностям о беспрепятственных поставках. 10 июля Каллас объявила, что в рамках диалога ЕС и Израиля были достигнуты договоренности, направленные на устранение препятствий для доставки помощи в анклав.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.