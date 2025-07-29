Луна не помешает наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля

Во время пиковой активности ожидается до 25 "падающих звезд" в час

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Условия наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля будут благоприятными - растущая Луна не будет засвечивать небо, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Поток действует с 12 июля по 23 августа. В 2025 году во время пиковой активности, которая наступит в ночь на 31 июля, ожидается до 25 "падающих звезд" в час. Астрономы посоветовали наблюдать их перед рассветом.

"Условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. Растущая Луна находится вблизи фазы первой четверти (1 августа) и не помешает наблюдениям метеоров", - уточнили ТАСС в планетарии.

Область вылета вспышек (метеоров) в ночь пика будет находиться в созвездии Водолей. Лучше всего поток наблюдается в Южном полушарии Земли, так как его радиант здесь поднимается выше над горизонтом.