В остатках обнаружили следы сахаристых молекул и прочих углеводов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Палеохимики доказали, что в одном из бронзовых сосудов, которые были найдены в середине прошлого века на территории древнегреческого полиса Пестум на юге Италии, хранился мед, в чем в прошлом сомневались многие археологи и историки. Результаты замеров и выводы ученых были опубликованы в журнале JACS.

"Мы повторно изучили отложения возрастом в 2,5 тыс. лет, которые были найдены на дне бронзового сосуда из подземного святилища в Пестуме и которые долгое время считались смесью из воска, жира и смолы. Нам удалось обнаружить в этих остатках следы сахаристых молекул и прочих углеводов, присутствующих в меде, а также белков маточного молочка пчел. Это говорит о том, что в этом сосуде содержался или мед, или заполненные им соты", -- пишут ученые.

К такому выводу пришла группа европейских палеохимиков под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Джеймса Маккуллаха при изучении одной из самых спорных археологических находок середины прошлого века, которая была сделана на юге современной Италии на территории древнегреческого полиса Посейдония, получившего впоследствии имя Пестум.

В 1954 году археологи обнаружили на его территории подземное святилище неизвестного божества, вместе с которым были найдены шесть бронзовых гидрий, а также две амфоры, запечатанные дисками из пробкового дерева. Часть из сосудов содержала в себе пастообразную массу с запахом пчелиного воска, из-за чего ученые посчитали, что внутри этих сосудов содержался мед, который жители Посейдонии пожертвовали неизвестному божеству.

Эта идея была быстро поставлена под сомнение, так как еще в 1970 и 1980 годах химики изучили состав отложений на дне античных сосудов при помощи доступных на то время инструментов и пришли к выводу, что они не содержали в себе следов меда и состояли из воска, жиров и смолы. Недавно эти сосуды попали в музей Оксфордского университета в рамках выставки "Последний пир в Помпеях", что побудило палеохимиков провести повторный анализ состава этих отложений при помощи новых масс-спектрометров и инфракрасных спектроскопов.

Новые замеры указали на то, что в этих отложениях все же присутствовали молекулы сахаров-гексоз, а также различные белки, составляющие основу маточного молочка пчел. По словам ученых, большая часть следов этих субстанций исчезла из данных отложений в результате деятельности микробов, из-за чего они сохранились только в окрестностях стенок сосудов, где ионы меди защитили эти молекулы от разложения. Схожим образом, как считают химики, следы меда могли сохраниться и в других античных сосудах.