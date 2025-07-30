На дне Курило-Камчатского желоба нашли колонии червей и моллюсков

Океанологи обнаружили эти сложные экосистемы на глубине в 9,5 тыс. м

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские и зарубежные океанологи обнаружили на дне Курило-Камчатского желоба, на глубине в 9,5 тыс. м, большое число сложных экосистем, состоящих из трубочных червей, двустворчатых моллюсков и прочих живых существ, научившихся извлекать энергию из химических реакций, происходящих в окрестностях подобных разломов. Фотографии этих существ и выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature.

"Нам удалось открыть одно из самых глубоководных и богатых сообществ хемосинтезирующей жизни на Земле во время экспедиции в Курило-Камчатский желоб и соседние с ним западные регионы Алеутского желоба. Их обнаружение ставит под сомнение текущие экологические модели, описывающие круговорот углерода в океане и то, в каких экстремальных условиях может существовать жизнь в глубинах Мирового океана", - говорится в сообщении.

Это открытие было совершено группой океанологов под руководством заместителя директора Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (Владивосток) Владимира Мордуховича при всестороннем изучении донных экосистем, обитающих на территории Курило-Камчатского желоба. Он представляет собой один из самых глубоких регионов Мирового океана, который протянулся на 2,1 тыс. км вдоль берегов Камчатки, Курильских островов и прилегающих к ним территорий.

Для изучения его обитателей океанологи из РФ, Китая, Новой Зеландии и Дании отправилась в экспедицию на борту научного судна Таньсоихао, оснащенного глубоководным спускаемым аппаратом Фэньдоучжэ, способным опускаться на глубину в 11 тыс. метров. Используя этот аппарат, исследователи совершили 23 погружения в самые глубокие части Курило-Камчатского желоба, в ходе большинства которых им удалось обнаружить, сфотографировать и собрать образцы из глубоководных экосистем.

В частности, ученые обнаружили колонии из тысяч трубочных червей-погонофор, двустворчатых моллюсков из рода Tartarothyasira, а также различных многощетинковых червей и прочих беспозвоночных существ. Часть из них была расположена на глубине в 9 522 и 9 566 м, что близко к рекордным значениям. Источником энергии для этих существ служат молекулы метана, которые выделяются микробами, населяющими осадочные породы в окрестностях разломов, и распространяются придонными течениями.

Как отмечают исследователи, эти микробы вырабатывают достаточное количество метана для того, чтобы поддерживать по несколько тысяч червей-погонофор и несколько сотен моллюсков, населяющих каждый квадратный метр в их колониях на дне Курило-Камчатского желоба. Это говорит о том, что темпы круговорота углерода в самых глубоких регионах Мирового океана сейчас сильно недооцениваются, а также ставит под сомнение теорию о том, что главным источником энергии для глубинных экосистем выступает органика, падающая на дно из приповерхностых слоев океана.