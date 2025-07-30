В пресс-службе Томского политехнического университета сообщили, что модель позволила более чем в 130 раз точнее описать эту молекулу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты Томского политехнического университета в составе международной группы составили математическую модель молекулы метиленхлорида, которая влияет на окружающую среду, разрушая озоновый слой и способствуя парниковому эффекту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что модель позволила более чем в 130 раз точнее описать эту молекулу.

"Физики Томского политехнического университета провели детальное исследование метиленхлорида и составили математическую модель этой молекулы. Она позволила более чем в 130 раз точнее по сравнению с известными литературными данными описать важные спектральные характеристики молекулы", - говорится в сообщении.

Молекулы метиленхлорида, как отмечается в сообщении, негативно влияют на процесс промышленной транспортировки и переработки нефтепродуктов, а также на экологию и формирование климата Земли, так как при разложении молекулы в атмосферу поступают атомы хлора, которые вступают в реакцию с озоном и могут вызывать разрушение озонового слоя. Кроме того, наличие метиленхлорида в атмосфере может способствовать парниковому эффекту и влиять на глобальное потепление.

По информации пресс-службы, существующие до сегодняшнего дня данные о метиленхлориде были некорректными из-за неточностей в параметрах модели молекулы.

Исследование проводилось совместно с коллегами из Германии и Франции. "Для обработки данных политехники использовали гамильтониан Уотсона, что позволило сопоставить 2 368 экспериментальных линий с соответствующими квантовыми состояниями молекулы. Это позволило ученым ТПУ определить значимые параметры модели.

И, как отметил руководитель исследования, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олег Уленеков, чьи слова приводит пресс-служба, проведенное исследование дает возможность лучше понять механизмы влияния метиленхлорида на окружающую среду. "Это особенно актуально для оценки его воздействия на здоровье и экосистему, а также для моделирования его поведения в атмосфере", - уточнил он.

Исследование поддержано федеральной программой Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети". Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.