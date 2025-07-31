Разработка также способствует снижению концентрации опасных газов в рабочей зоне, сообщили в пресс-службе ПНИПУ

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Экономичный способ проветривания шахт, позволяющий избежать опасности для здоровья рабочих, разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и "ВНИИ галургии". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе пермского вуза.

"В настоящее время для проветривания и контроля температуры [шахт] применяют различные системы охлаждения, в частности, промышленные кондиционеры, но у них есть две ключевые проблемы: они дороги в эксплуатации и недостаточно эффективны. В связи с этим возникла необходимость в разработке более экономичного и надежного способа проветривания", - рассказал главный специалист АО "ВНИИ галургии" Станислав Куимов.

По словам ученых, при шахтной добыче вязкой нефти обычно применяют метод паротеплового воздействия, когда в горные породы закачивают водяной пар. Под действием высокой температуры (150-200 градусов) нефть становится более текучей и легче поднимается на поверхность. Но в 40% случаев это вызывает перегрев рабочей зоны нефтешахты сверх допустимых нормативов, из-за чего необходимо использовать системы охлаждения. При этом в процессе закачки пара могут выделяться углеводородные газы, например, метан, который смешивается с плохо вентилируемым воздухом и вызывает кислородное голодание.

Уникальность разработки

В связи с этим ученые Пермского политеха и "ВНИИ галургии" разработали модель теплоизоляционной перегородки из композитных панелей, чтобы с ее помощью разделить пространство нефтяной шахты на рабочую и нерабочую зоны. Пока в одной зоне находятся горнорабочие, в другой отводится горячий воздух от нефтяного пласта. Перегородка отделяет источник тепла от рабочей зоны, что позволяет снизить температуру и уменьшить риск перегрева. Исследователи создали виртуальную копию участка нефтедобычи и смоделировали, как и с какой температурой воздух будет перемещаться при условии, что рабочее пространство разделено перегородкой.

"Результаты подтвердили, что летом температура в зоне горнорабочих не будет превышать плюс 23 градусов, что соответствует установленным требованиям (до плюс 26 градусов). В результате исследования выяснилось, что зимой нагретый воздух будет рециркулировать, что исключит необходимость дополнительного подогрева, а соответственно, лишних энергозатрат. И позволит поддерживать температуру до плюс 17 градусов. При этом минимум нормы подаваемого тепла - от плюс 2 градусов. Разработанное решение также способствует снижению концентрации опасных газов в рабочей зоне", - рассказал профессор кафедры "Горная электромеханика" ПНИПУ, доктор технических наук Александр Николаев.

Как отметили в университете, новый метод не требует перестройки системы вентиляции и уже готов к внедрению. Разработка может использоваться в нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, геотермальной энергетике и других сферах, требующих контроля воздухораспределения на производстве. Статья с результатами исследования опубликована в журнале "Безопасность труда в промышленности" за 2025 год. Работа была выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.