Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил, что в столице ближайшее полное солнечное затмение будет наблюдаться 16 октября 2126 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Жители Москвы, в отличие от испанцев, не смогут в ближайшие годы увидеть полное солнечное затмение. Условия для наблюдения этого события сложатся только через столетие, в 2126 году, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Ранее правительство Испании приняло решение о создании межведомственной комиссии для координации действий в связи с тремя предстоящими солнечными затмениями, которые, как ожидается, привлекут в страну иностранных туристов. Ожидаются два полных солнечных затмения 12 августа 2026 года и 2 августа 2027 года, а также кольцеобразное затмение 26 января 2028 года.

"Проблема в том, что только затмение 2026 года будет видно на территории России, но в довольно неудобных местах - на крайнем севере, в районе Таймыра. В зону полосы затмения добраться чрезвычайно сложно. Что касается затмения 2027 года, то полная фаза с территории РФ наблюдаться не будет. Только частные фазы. То же можно сказать и о кольцеобразном затмении 2028 года: кольцеобразная фаза в России не будет видна, только частные фазы", - отметил ученый в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В Москве ближайшее полное солнечное затмение будет наблюдаться 16 октября 2126 года, добавил он.

Интересно только любителям

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года в некоторых источниках называют "затмением века" из-за его продолжительности (6 минут 23 секунды), однако это утверждение некорректно, считает астроном. 22 июля 2009 года наблюдалось еще более длительное затмение - 6 минут 39 секунд.

"Тогда именно его называли "затмением века", поскольку до конца столетия более долгих затмений уже не будет. Хорошо это помню, потому что участвовал в экспедиции Института солнечно-земной физики СО РАН и Иркутского государственного университета на островах Республики Кирибати в Тихом океане, куда мы отправились наблюдать это явление. Тем не менее, из числа оставшихся в этом веке полных солнечных затмений событие 2 августа 2027 года действительно будет наиболее продолжительным", - уточнил Язев.

Ученый указал на то, что любители затмений уже начали готовиться к поездкам в страны, где эти события будут наблюдаться в ближайшие годы.

"В отличие от них, профессиональные астрономы практически перестали "гоняться" за затмениями, поскольку научная ценность таких наблюдений во многом утрачена: верхние слои атмосферы Солнца - корону, которую раньше видели только во время полных затмений, сегодня можно наблюдать непрерывно с помощью аппаратуры на космических аппаратах", - добавил он.

Представитель Института солнечно-земной физики СО РАН, ставший к настоящему моменту свидетелем девяти полных затмений Солнца, тем не менее, посоветовал россиянам по возможности присоединиться к наблюдателям этого явления.

"Это потрясающее зрелище. А почти за 7 минут даже не очень опытный наблюдатель успеет и сделать снимки, и насладиться великолепным небесным спектаклем", - заключил он.