Для раскрытия истории происхождения картофеля исследователи из Китая, Канады, Германии, США и Великобритании расшифровали и сравнили геномы 450 культурных сортов растения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков выяснил, что общий предок всех современных культурных сортов картофеля появился на территории современной Южной Америки примерно 9 млн лет назад в результате скрещивания томатов с пока неизвестным видом пасленовых растений. Эта гибридизация привела к появлению типичных картофельных клубней, пишут исследователи в статье в научном журнале Cell.

"Нам наконец-то удалось разрешить загадку появления картофеля. Оказалось, что гибридизация между двумя видами может привести к вспышке эволюции и появлению новых биологических признаков. В частности, появление корнеплодов дало картофелю огромные преимущества по выживанию в суровых условиях среды, что привело к взрывному появлению новых видов и формированию всего современного многообразия картофеля", - пояснил профессор Института агрикультурной геномики (Китай) Хуан Саньвэнь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают профессор Хуан Саньвэнь и его коллеги, история происхождения картофеля уже много десятилетий вызывает споры среди биологов и генетиков. Эти диспуты связаны с тем, что генетически картофель очень близок к томатам и похожим на них растениям из семейства пасленовых, однако внешне он очень похож на чилийское растение Solanum etuberosum, не обладающее клубнями.

Для раскрытия истории происхождения картофеля исследователи из Китая, Канады, Германии, США и Великобритании расшифровали и сравнили геномы 450 культурных сортов картофеля, а также 56 диких видов этого растения, произрастающих в разных регионах Южной Америки. Проведенный учеными анализ указал, что все формы дикого и культурного картофеля являются потомками необычного растения, которое появилось около 8-9 млн лет назад в результате гибридизации томатов и некого растения, похожего на Solanum etuberosum.

Их скрещивание, как обнаружили ученые, привело к появлению комбинации из двух ключевых генов, управляющих ростом клубней - участка SP6A, унаследованного от томатов и запускающего процесс формирования этих подземных хранилищ нутриентов, и гена IT1 из генома древних родственников Solanum etuberosum, который управляет работой программы роста клубней. Повреждение одного из этих двух участков ДНК лишает картофель способности превращать свои корни в клубни и запасать в них питательные вещества.

Как отмечают исследователи, время появления древнего картофеля, скорее всего, не было случайностью, так как высота Андских гор начала быстро расти 6-10 млн лет назад, что привело к установлению холодного и сурового климата. Способность формировать клубни и использовать их для запасания нутриентов и альтернативных форм размножения позволила картофелю приспособиться к этим климатическим сдвигам, образовать множество новых видов и очень быстро распространиться по значительной части нового света, подытожили генетики.