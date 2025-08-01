Исследователи детально изучили то, как перемены климата Земли, связанные с деятельностью человека в последние несколько десятилетий, повлияли на так называемую чистую первичную продуктивность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перемены климата Земли привели к тому, что эффективность фотосинтеза сухопутных растений заметно возросла, в результате чего они начали ежегодно поглощать на 14,7 млрд тонн больше углекислого газа, чем в начале столетия. При этом флора океанов начала поглощать на 8,8 млрд тонн меньше СО2, что замедлило рост продуктивности экосистем, сообщила пресс-служба американского Университета Дьюка.

"Для полноценной оценки состояния здоровья планет нам необходимо изучать и отслеживать состояние и сухопутных, и морских экосистем для получения точных оценок чистой первичной продуктивности всей земной биомассы. Подобные передовые исследования не проводились до настоящего времени на протяжении последних двух десятилетий", - заявил профессор Университета Дьюка (США) Николас Кассар, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Руководствуясь подобными соображениями, исследователи детально изучили то, как перемены климата Земли, связанные с деятельностью человека в последние несколько десятилетий, повлияли на так называемую чистую первичную продуктивность (ЧПП). Так исследователи называют совокупный объем новой биомассы, который производят все растения Земли за год или другой период времени за вычетом выдыхаемого ими углекислого газа.

Как объясняют ученые, этот параметр отражает то, как быстро растения поглощают углерод из окружающей среды, запасают его в своей биомассе, а также выделяют его в процессе дыхания. Это делает его очень важным для оценки того, какую роль флора играет в фиксации антропогенных выбросов СО2. До настоящего времени у климатологов не было точных оценок ЧПП, что не позволяло понять, как меняется данный параметр по мере роста выбросов парниковых газов.

Для получения этих данных исследователи проанализировали результаты разных спутниковых наблюдений за концентрацией хлорофилла, ключевого фотосинтезирующего пигмента, в наземной и океанической растительной биомассе в промежутке между 2003 и 2021 гг. Анализ указал, что ЧПП растений на суше за эти два десятка лет увеличивался значительными темпами - количество поглощаемого ими углекислого газа ежегодно росло на 0,73 млрд тонн СО2.

Для океанов был характерен обратный тренд - уровень продуктивности его флоры постепенно падает, в результате чего объем поглощаемого СО2 ежегодно снижается на 0,44 млрд тонн, что было связано со снижением продуктивности морских растений в тропиках и субтропиках. В результате этого общая чистая первичная продуктивность флоры Земли выросла не так сильно, как можно предположить, опираясь только на данные наблюдений за сушей, подытожили исследователи.

Фотосинтез и глобальное потепление

Ученые считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияют на растения. В большинстве случаев они заметно повысят эффективность фотосинтеза, что позволит растениям запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост доли СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений. Эксперименты и наблюдения последних лет показывают, что снижение уровня осадков и числа опылителей, а также рост числа вредителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии.