Мощнейший лазер на свободных электронах XFEL без перерывов проработал восемь лет с момента запуска этой установки и применялся в более чем 500 передовых научных экспериментах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Научная команда рентгеновского лазера XFEL, построенного в немецком Гамбурге при участии России, заявила о начале первой крупной паузы в работе этой установки, связанной с обновлением и техническим обслуживанием данного ускорителя частиц. Лазер возобновит работу весной 2026 года, сообщила пресс-служба штаб-квартиры XFEL.

"Помимо технического обслуживания установки, мы установим большое число новых приборов, которые разрабатывались специалистами XFEL и Немецкого синхротронного центра (DESY). В частности, мы планируем установить новый источник электронов в начальной части ускорителя, что потребует огромного сосредоточения усилий и точного исполнения работ. После этого XFEL возобновит работу и станет открытым для научного сообщества в начале 2026 года", - заявил глава группы по ускорению в DESY Винни Декинг, чьи слова приводит пресс-служба XFEL.

Как отмечается в сообщении, мощнейший лазер на свободных электронах XFEL без перерывов проработал восемь лет с момента запуска этой установки и применялся в более чем 500 передовых научных экспериментах, для проведения которых в Гамбург прибыли сотни ведущих ученых мира из самых разных областей науки. Сейчас специалисты XFEL остановили работу этого прибора для проведения первого планового технического обслуживания и первого большого обновления этой установки.

Для ее проведения необходимо было провести потенциально опасную для хрупких компонентов системы процедуру "разморозки", в рамках которой температура внутри ускорителя частиц постепенно повышалась с минус 271 градуса Цельсия до комнатных значений. По словам инженеров XFEL, недавно им удалось успешно завершить эту процедуру без появления существенных проблем для лазера, что открыло дорогу для начала регламентных технических работ и установки новых блоков научной аппаратуры.

Помимо установки нового источника электронов, исследователи планируют подключить к кольцу ускорителя несколько новых научных приборов, а также установить системы, необходимые для работы сверхпроводниковых ондуляторов - особых приборов, которые заставляют электроны вырабатывать сконцентрированные пучки рентгеновского излучения. Как надеются физики, их установка поможет повысить интенсивность свечения лазера и даст ему возможность работать на более коротких длинах волн.

По текущим планам руководства XFEL, все работы на установке будут завершены в начале следующего года, после чего инженеры начнут ее охлаждение до температуры в два градуса выше абсолютного нуля (минус 271 градуса Цельсия). Ожидается, что эта процедура завершится весной 2026 года, после чего реализация научной программы работы XFEL возобновится.

О проекте XFEL

Решение о постройке мощнейшего рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL было принято Германией и рядом других европейских стран в 2007 году. В 2009 году к проекту присоединилась Россия, впоследствии вложившая в постройку данного комплекса в немецком Гамбурге около 6,5 млрд рублей. Первые тесты на XFEL начались в мае 2016 года, а в сентябре 2017 года лазер официально начал научную "карьеру".

Руководящие органы XFEL существенно сократили сотрудничество с Россией после февраля 2022 года и запретили участие исследователей из российских научных институтов в пользовательских экспериментах. Однако при этом Россия продолжает оставаться членом европейского XFEL и участвует в заседаниях определенных органов данной организации.