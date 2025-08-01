Директор ААНИИ Александр Макаров заявил, что ледостойкая платформа "Северный полюс" жизненно необходима для существования и обеспечения навигации по Северному морскому пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) создадут своими силами ледовую базу, чтобы производить ротации в сложнейшем приполюсном районе Арктики, к марту 2026 года. Решение было принято после того, как потребовалось произвести ротацию 19 исследователей в море Бофорта, участвующих в экспедиции "Северный полюс - 42" на ледовой платформе, которая жизненно необходима для навигации по Северному морскому пути, сообщил журналистам директор ААНИИ Александр Макаров.

"Дан старт ротации ледостойкой платформы ["Северный полюс"]. Она сейчас находится в море Бофорта. С точки зрения дрейфа и обеспечения логистики, это, наверное, самый тяжелый район в Арктике. Операция должна быть непростая. <...> У нас [в ААНИИ] состоялся ученый совет, <...> было принято решение <...> организовать филиал станции "Северный полюс", где мы развернем подбазу для снабжения ледостойкой платформы ["Северный полюс"]. Ледостойкая платформа дает уникальные возможности для работы во всех регионах Арктики, <...> [платформа] жизненно необходима для существования и обеспечения навигации по Северному морскому пути", - отметил в беседе с журналистами Макаров.

В настоящий момент ротация ученых, участвующих в экспедиции "Северный полюс - 42", планируется судовым образом: из Санкт-Петербурга выйдет судно "Академик Трешников", оно прибудет в Мурманск, где произойдет погрузка оборудования, необходимого для ротации, после чего судно отправится на ледовую базу "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля и только затем - на ледостойкую платформу "Северный полюс", где находятся сами исследователи.

Создав новую сезонную ледовую базу, ААНИИ сможет производить не только ротации ученых, участвующих в экспедициях "Северный полюс", но и другие необходимые ротации в любых районах Арктики. На новой базе планируется разместить авиационную группу с топливом и другим необходимым для экспедиций снаряжением, жилые и лабораторные блоки, а ученые смогут проводить океанологические и атмосферные исследования и собирать более точную и разнообразную информацию о природе Арктики, которой, по словам Макарова, не хватает в работе ААНИИ.

"Оттуда [с новой ледовой базы] можно будет спокойно проводить ротации. Вдобавок появится интересная возможность одновременной работы на двух дрейфующих станциях, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Придуман немного оригинальный и с изюминкой способ: мы пошли не проторенной дорожкой - судовой, авиационной ротации, а с промежуточной подбазой. Я уверен, это сильно обогатит научную составляющую работы на станции "Северный полюс". <...> Мы будем делать всё своими силами. У нас есть для этого опыт, ресурсы и возможности", - сообщил в беседе с ТАСС Макаров.

Экспедиция "Северный полюс - 42"

Арктическая экспедиция "Северный полюс" проводится ежегодно, 30 сентября 2024 года она началась в 42-й раз при поддержке российской ледостойкой платформы "Северный полюс" и получила название "Северный полюс - 42". За 10 месяцев работы платформа преодолела 2,6 тыс. км, в настоящее время экспедиция находится в западном полушарии планеты, в 400 км от географического Северного полюса в точке с координатами 86° с. ш. и 130° з. д. Ученые отбирают геологические и биологические образцы, проводят гидрохимический анализ, ежедневное океанологическое зондирование, широкий спектр метеонаблюдений и ледовых исследований. Значительная часть программы связана с экологическим мониторингом. На борту платформы "Северный полюс" работают 32 ученых и 16 человек экипажа. Экспедиция была организована при участии специалистов ААНИИ, Росгидромета, конструкторского бюро "Вымпел" и Адмиралтейских верфей, находящихся в Санкт-Петербурге.