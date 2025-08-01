И. о. заведующей лабораторией гляциологии ВГИ Наталия Кондратьева отметила, что селевая активность в высокогорных районах Кабардино-Балкарии наблюдается с апреля по октябрь

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Экспертная оценка при проектировании объектов в горах и рекреационных зонах поможет избежать разрушений при сходе селевых потоков, как это было в высокогорном городе Тырныаузе. Об этом ТАСС рассказали в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ).

"Чтобы избежать разрушений при сходе селя, необходимо проводить экспертную оценку при проектировании объектов в горных и рекреационных зонах. Обязательная селевая экспертиза на месте на этапе проектирования поможет значительно снизить потенциальный ущерб от селей", - отметила доктор географических наук, профессор кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института математики и естественных наук КБГУ, и. о. заведующей лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института (ВГИ) Наталия Кондратьева.

Селевые потоки, обрушившиеся на Тырныауз, имели ледниково-дождевое происхождение. К этому привели длительные периоды высоких температур и обильные осадки, прошедшие 22 и 31 июля. Именно эти дожди стали непосредственным триггером для схода селей. В данном случае риск тяжелых последствий значительно снизил селепропускной лоток, поясняет эксперт.

"Конечно, после каждого схода селя селепропускные лотки необходимо расчищать и, если нужно, ремонтировать, а также усовершенствовать конструкцию, учитывая произошедшую ситуацию. Особую опасность представляют селевые процессы в бассейне реки Баксан, где зафиксировано наибольшее число таких событий. Река Герхожан-Суу признана самым мощным и активным селевым бассейном не только в Кабардино-Балкарии, но и на всем Северном Кавказе, с объемами селей, оцениваемыми до 6 млн кв. м", - добавила Кондратьева.

По словам Кондратьевой, селевая активность в высокогорных районах Кабардино-Балкарии наблюдается с апреля по октябрь, а в низкогорных - с марта по ноябрь. Даже зимой, в декабре-феврале, возможны отдельные сели, вызванные оттепелями, таянием снега и дождями. Пик активности приходится на май-сентябрь, а наибольшая опасность возникает в июле-августе из-за обильных летних осадков и интенсивного таяния высокогорных снегов и льдов.

Что касается определения точного времени возникновения селевых потоков или периодов повышенной селевой активности, то это является сложной задачей для исследователей. Многочисленные факторы, влияющие на развитие селей, делают разработку надежных прогнозов затруднительной. В связи с этим большинство существующих методов прогнозирования селей находятся на стадии экспериментальной апробации и внедрения.