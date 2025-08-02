В Сахалинской области создадут морскую карбоновую ферму в 2025 году

Сейчас идет подготовка акватории, оформление участков и размещение экспериментального оборудования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Морская карбоновая ферма появится до конца года в Сахалинской области. Об этом сообщил на сессии "Международное научное сотрудничество" международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проректор Сахалинского государственного университета Алексей Огнев.

"Мы сейчас создаем морскую карбоновую ферму, которая будет [размещена] на бухте Анива около Корсакова, [она будет] развернута уже в этом году. Сейчас идет подготовка акватории, оформление участков, размещение экспериментального оборудования уже непосредственно на территории будущей карбоновой фермы, где как раз будут выращиваться водоросли и [проводиться мониторинг] поглощения парниковых газов", - сказал Огнев.

Он уточнил, что учеными университета зарегистрирована новая методология по учету секвестирования парниковых газов в морских водноболотных системах. "Данная методология представлена в российском реестре, и ее сейчас можно использовать уже во всероссийском масштабе", - отметил Огнев.

Климатические проекты

По словам Огнева, на базе Сахалинского государственного университета создан Сахалинский климатический центр. "Его основная задача - это создание, проработка и реализация климатических проектов вместе с нашими индустриальными партнерами. Сейчас в стадии проработки [находится] более четырех проектов, которые направлены на получение углеродных единиц", - рассказал проректор.

В прошлом году в университете создан орган по валидации и верификации, который успешно выполнили четыре контракта на верификацию углеродной отчетности. Сейчас орган работает в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства.

Совместно с Министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области и при поддержке компании "Мегафон" создана сеть станций, которые проводят мониторинг выбросов углекислого газа и метана.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.