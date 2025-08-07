Клеточные препараты против болезни сложно создавать, считает директор Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Слабый интерес фармацевтических компаний к разработке клеточных препаратов против рака связан со сложностью их создания. Таким мнением с ТАСС поделился директор Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) Александр Силков.

В 2024 году правительство РФ утвердило список медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП). Это лекарства, которые создаются по индивидуальному назначению. Препарат содержит "соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала" конкретного пациента. Обычно это называется генной и клеточной терапией.

"Больше рассматриваются варианты молекулярных подходов к терапии. Когда молекула отдельная, для нее одна мишень, один эффект, одна молекула - проще оценить механизм этого взаимодействия и результаты. Клеточные технологии более комплексные, поэтому и реализация всех этапов безопасного применения в дальнейшем осложнена этим", - сказал он.

Силков добавил, что не так давно произошло послабление законодательного регулирования клеточных технологий. В частности, с 1 апреля 2024 года освободили медорганизации от необходимости регистрировать клеточные продукты, специально произведенные для конкретного пациента в самом учреждении. "С регуляторной точки зрения послабление уже пошло. До этого гайки были затянуты достаточно сильно. Что примечательно, что [за время действия ограничений] только один препарат прошел полный цикл и был зарегистрирован. Если бы регуляция была слабее, то разработок больше бы прошло. Надежды определенные есть, и сигналы, что эти надежды оправданы, тоже есть", - пояснил Силков.

В 2024 году в России был зарегистрирован первый отечественный биомедицинский клеточный препарат "Изитенс". Он содержит клетки человеческого хряща и предназначен для лечения повреждений хряща коленного сустава III или IV степени.