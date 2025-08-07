Он может помочь пациентам с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и боковым амиотрофическим склерозом, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, от преждевременной гибели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы (команда ученых Сеченовского университета - прим. ТАСС) наблюдали, что гиперэкспрессия [HSPA1A, одного из ключевых белков семейства] HSP70, помогает клеткам лучше справляться с накоплением патологических белков, предотвращает их агрегацию и защищает нейроны от преждевременной гибели", - рассказал доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Геннадий Пьявченко, чьи слова приводит пресс-служба.

По информации пресс-службы, в ходе серии исследований ученые зафиксировали у мышей с одной из форм болезни, схожей с БАС у человека, процесса снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга. Причем защитный эффект наблюдался не только в спинном мозге и коре, но и в лимбической системе, что может быть особенно важно для сохранения когнитивных и эмоциональных функций, часто нарушенных при нейродегенерации. Кроме того, исследование показало, что защитный эффект HSP70 зависит от его локализации: внутриклеточный белок замедляет дегенерацию, тогда как внеклеточный может усиливать повреждение нейронов.

"Полученные данные указывают на высокий потенциал HSP70 для терапии при нейродегенеративных заболеваниях <…>. Хотя речь пока идет о доклинических моделях, результаты открывают перспективы для разработки препаратов, способных активировать защитные функции этих белков", - говорится в сообщении.