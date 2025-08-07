Дочерними каплями называют те, которые отделяются от "родительской" в процессе микровзрывной фрагментации

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета разработали математический метод, который позволяет предсказывать размеры так называемых дочерних капель. Результаты исследования помогут улучшить системы распыления топлива в двигателях, а также создать новые технологии термической очистки жидкостей, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Дочерними каплями называют капли, которые отделяются от "родительской" в процессе микровзрывной фрагментации. Из-за нагрева гетерогенных капель, которые содержат топливо и воду, могут возникать микровзрывы, вызванные вскипанием микрокапель воды.

"Такие капли проходят два этапа: прогрев до условий микровзрывной фрагментации и распад. Причем распад может быть частичным, мы называем его также пыхтение, и полным (микровзрывом). Понимание этой механики позволяет оптимизировать параметры распыления, повысить эффективность сгорания топлива и общую производительность двигателя, а также уменьшить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу", - сказал один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Роман Федоренко.

Разработанная математическая модель позволяет с более чем 90-процентной вероятностью предсказывать размеры дочерних капель в зависимости от температуры окружающей среды, скорости нагрева и состава самих капель. Для проверки было проведено более 150 экспериментов, в ходе которых родительские капли, состоящие из воды и горючего дизельного топлива и рапсового масла нагревались в потоке горячего газа с температурой от 300 до 973 градусов Цельсия. Исследования проводились в специальной установке, позволяющей точно контролировать температуру, скорость газа, а также состав и размеры родительских капель.

"Мы установили, что при повышении температуры среды размеры дочерних капель уменьшаются. Это связано с увеличением давления в паровом слое и более быстрым распадом оболочки капли. Кроме того, форма и размер капель играют важную роль в процессах микровзрывной фрагментации. Например, при смещении водяного ядра относительно центра капли размер дочерних капель увеличивается. Такие закономерности позволяют с высокой точностью предсказать, как будут изменяться параметры сжигания топлива в разных условиях эксплуатации и открывают новые возможности для управления этими процессами", - добавил Федоренко.

При этом у капель, состоящих из более вязких жидкостей, наблюдался менее интенсивный распад по сравнению с каплями на основе дизельного топлива. В этом случае размеры дочерних капель превышали 20-30 мкм, а у менее вязких - не превышал 10 мкм. Исследование ученых поддержано грантом Российского научного фонда, результаты работы опубликованы в журнале Physics of Fluids (Q1, IF: 4,3).