МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый метод быстрой оценки качества растительных масел без предварительной пробоподготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В лаборатории инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН разработан способ прямого анализа растительных масел, основанный на масс-спектрометрии с ионизацией, индуцированной лазерной плазмой при атмосферном давлении, в сочетании с методами машинного обучения", - говорится в сообщении.

Также в исследовании приняли участие специалисты Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН.

Как отметила младший научный сотрудник лаборатории инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН Светлана Тимакова, разработанный способ позволяет проводить быстрый неразрушающий анализ растительных масел без пробоподготовки и может быть востребован для контроля качества.

Отмечается, что проверка проводится так: образец масла помещают в пробирку, выделяемые пробой летучие органические вещества поступают в зону ионизации, ионизируются и детектируются масс-спектрометром. Для ионизации используется разработанный авторами метод, основанный на использовании лазерно-индуцированной плазмы (метод APLPI).

В настоящее время с помощью разработанного метода изучены образцы оливкового, рапсового, подсолнечного и льняного масел. В ходе исследования выяснили, что метод APLPI позволяет безошибочно классифицировать масло по типу, а в сочетании с методом множественной линейной регрессии - выявлять фальсифицированную продукцию.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты исследования были опубликованы в "Журнале аналитической химии" / Journal of Analytical Chemistry.