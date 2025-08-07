В пресс-службе МГУ отметили, что юные шахматисты демонстрируют более высокие показатели зрительно-пространственной рабочей памяти по сравнению с их сверстниками, не занимающимися этим видом спорта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ученые факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выяснили, что занятия шахматами ускоряют развитие памяти у детей в возрасте четырех-семи лет. Это может помочь им легче осваивать математику и конструирование, сообщила пресс-служба МГУ.

За последнее десятилетие число занимающихся шахматами детей в России удвоилось, достигнув 1 млн человек. Однако исследования о влиянии этого занятия на когнитивные функции в основном касаются взрослых. Авторы работы впервые выявили свойство шахмат ускорять развитие детской зрительно-пространственной памяти.

"Результаты исследования показали, что дошкольники, занимающиеся шахматами более полугода, демонстрируют более высокие показатели зрительно-пространственной рабочей памяти по сравнению с их сверстниками, не играющими в шахматы. Юные шахматисты лучше запоминают и воспроизводят расположение объектов в пространстве, что является важным навыком для обучения и повседневной жизни", - уточнили в вузе.

Авторы работы сравнивали уровень развития детей, посещающих разные дополнительные занятия, в том числе музыкальные и спортивные. Развитие зрительно-пространственной памяти было характерно именно для игры в шахматы.

"Таким образом, шахматы не только учат детей стратегическому мышлению, но и развивают способность анализировать и запоминать зрительно-пространственную информацию, что полезно в освоении математики, конструирования и других дисциплин", - сообщили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.