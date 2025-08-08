Ученые Японии прервали исследования с коллегами из РФ по клеточной терапии рака

Российская группа продолжает изучение самостоятельно, сообщил директор НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Силков

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Совместные исследования ученых из Японии и новосибирского НИИ фундаментальной и клинической иммунологии по разработке клеточной CAR-T терапии рака приостановлены. Сейчас российская группа продолжает исследования самостоятельно, сообщил ТАСС директор института Александр Силков.

CAR-T терапия - это вид иммунотерапии, при котором собственные Т-лимфоциты (Т-клетки) пациента генетически модифицируют для борьбы с онкологическими заболеваниями. CAR является белком-рецептором, который находится на поверхности Т-клетки и отвечает как за распознавание конкретного опухолевого маркера, так и за активацию Т-клетки. В мире этот вид терапии зарекомендовал себя в лечении некоторых онкогематологических заболеваний, таких как острый лимфобластный лейкоз и лимфомы.

"Из того сотрудничества, которое у нас было - это блок исследований с Т-клеточными рецепторами. Он инициировался у нас в совместной работе с японскими исследователями. К сожалению, профессор Шику от нас ушел, в настоящий момент контакт утерян, поскольку его ученики не очень настроены на продолжение контакта. Мы развиваемся самостоятельно", - сказал Силков.

Ранее он сообщал, что с японской стороны в исследованиях принимал участие профессор, специалист по онкоиммунологии Хироши Шику. Он возглавлял лабораторию клеточных технологий, которая работала по гранту Российского научного фонда. Профессор, приезжавший в РФ для работы, несмотря на пандемию, умер в 2022 году.

"Но я думаю, что в перспективе международных контактов не избежать. Научная сфера такая область, которая требует обмена информацией, опытом, навыками. Я думаю, контакты будут", - дополнил Силков.

Сейчас российские ученые получили генномодифицированные клеточные структуры, перспективные для уничтожения опухолевых клеток с помощью иммунной реакции. Технология уже прошла испытания на специально выведенной линии лабораторных животных. Институт открыл совместную лабораторию вместе с Сеченовским университетом, который, по словам Силкова, имеет большой опыт клинических исследований. Там ученые рассчитывают начать такие испытания.