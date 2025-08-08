Эксперт Язев: болид над Иркутском был слишком маленьким, чтобы найти его следы

По мнению старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, камень, скорее всего, не долетел до поверхности и превратился в "мельчайшую пыль"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Жители Иркутской области после полуночи 8 августа наблюдали в небе яркий болид. Объект был небольшим и разрушился на мелкие частицы, которые бессмысленно искать в тайге, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

В 00:21 мск 8 августа над территорией Иркутской области наблюдался болид. В частности, его видели в Иркутске и Свирске. Некоторые очевидцы сообщали о его бело-зеленом цвете, отметил астроном. Он отнес наблюдавшийся объект к естественным небесным телам - метеороидам или небольшим астероидам, исключив вероятность сгорания в атмосфере космического мусора.

"Судя по видеозаписям, это камешек с характерным размером 10 сантиметров - чуть больше, чуть меньше. Более мелкие объекты сгорают выше, а он "добрался" до уровня 20-30 километров - как правило, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения. Видно, что объект дробился. Бессмысленно искать его в тайге: скорее всего, он не долетел до поверхности, превратившись в мельчайшую пыль, которая развеялась на огромной высоте над такой же огромной территорией", - отметил Язев в разговоре с ТАСС.

Исследователь также указал на то, что "атмосфера в очередной раз нас защитила", так как вся энергия объекта, летящего в 20 раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение в течение нескольких секунд.

"Это событие достаточно типичное, не очень частое, но и не очень редкое. Земля постоянно встречается с космическими телами разных размеров. В сутки на нас падают тонны космического вещества. Тем, кто увидел болид, повезло. Надеюсь, они успели загадать желание", - пошутил исследователь.