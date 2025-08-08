Участников оценивают представители РАН, преподаватели МГУ, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других вузов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прием заявок на международный конкурс научных работ школьников "Ученые будущего" стартовал в России. Он продлится до 14 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля "Наука 0+", в рамках которого состязание пройдет уже в 15-й раз.

"Ученые будущего" - один из крупнейших конкурсов исследовательских работ учащихся в России. Их оценивают преподаватели МГУ, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других вузов, а также представители РАН. Конкурс охватывает девять категорий: математика, программирование, физика и астрономия, химия, биология и науки о жизни, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, беспилотные системы и медицина.

"Международный фестиваль "Наука 0+" объявляет о проведении юбилейного 15-го международного конкурса научных работ школьников "Ученые будущего". Приглашаются ученики 9-11 классов - авторы исследовательских или инженерных проектов. Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур в Москве в октябре 2025 года в МГУ имени М. В. Ломоносова, а победители суперфинала представят свои работы на международных конкурсах", - уточнили организаторы.

Основная цель конкурса - поддержка и развитие творческих и научных способностей школьников, их вовлечение в инновационные проекты и популяризация науки среди молодежи, уточнили в дирекции "Наука 0+".

Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса. Учащиеся 9-11 классов могут подать проекты индивидуально и в команде до двух человек, указано в сообщении.

Этапы конкурса

Проект "Ученые будущего" предполагает проведение заочного, очного этапов и суперфинала. Каждый из них включает научное консультирование участников. Победители конкурса, занявшие призовые места в каждой категории, получают возможность создать стартап совместно с Союзом молодых инженеров России и войти в состав команд, которые представят нашу страну на международных конкурсах.

"Особенностью конкурса в 2025 году является расширение сотрудничества с Объединенным центром делового сотрудничества БРИКС, что позволит еще более активно развивать конкурс в странах - участниках БРИКС и обеспечит дополнительные международные возможности для победителей", - пояснили организаторы.

Фестиваль "Наука 0+", организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.