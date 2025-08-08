Разработка позволяет не только фиксировать нарушение походки на ранней стадии, но и оценивать сопутствующие физиологические показатели животных

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева разрабатывают интеллектуальную систему для ранней диагностики хромоты крупного рогатого скота с применением искусственного интеллекта (ИИ), компьютерного зрения, тепловизора и 3D-видеосъемки. Об этом сообщим в пресс-службе вуза.

"В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева продолжается работа над передовой системой предиктивной видеоаналитики для раннего выявления хромоты крупного рогатого скота. Разработка объединяет технологии компьютерного зрения, искусственного интеллекта, тепловизионного мониторинга и 3D- видеосъемки<…>", - говорится в сообщении.

Это, по информации пресс-службы, позволяет не только фиксировать нарушение походки на ранней стадии, но и оценивать сопутствующие физиологические показатели животных. "Система анализирует походку коров, фиксируя малозаметные изменения углов сгиба суставов, кривизны спины и симметрии движений. Нейросеть способна определять степень хромоты по шкале и выделять патологические паттерны еще до появления очевидных симптомов", - уточняется в сообщении.

Отмечается, в настоящий момент уже накоплено более 60 ТБ аннотированных видеоданных, на которых обучается модель персонального трекинга с точностью распознавания паттернов локомоции свыше 96%.