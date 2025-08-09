Как сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН, концентрации на сегодня не превышают предельно допустимых значений

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Высокое содержание нефтепродуктов, которое специалисты Субтропического научного центра РАН зафиксировали ранее в прибрежной акватории поселка Витязево в Анапе, снизилось в 2,2 раза. Динамику в улучшении экологической ситуации в этом районе подтверждает хорошее жизненное состояние и биоразнообразие обитающих там макроводорослей, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Экспедиция Субтропического научного центра РАН в районе разлива мазута после крушения двух танкеров проходила в феврале 2025 года. Ученые заложили сеть пунктов мониторинга, чтобы установить динамику трансформации морской воды, прибрежных песчаных отложений, гидробиоты и микроорганизмов. В качестве фонового участка, который не подвергся загрязнению, специалисты выбрали мыс Большой Утриш юго-восточнее пляжа Анапы.

"Концентрации нефтепродуктов в морской воде на сегодня не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Кроме того, относительно фона, [то есть] территории, не затронутой мазутным загрязнением, также не наблюдается существенных превышений содержаний нефтепродуктов, - сказали в пресс-службе. - Установленные в феврале 2025 года высокие содержания нефтепродуктов - в 1,7 раз выше ПДК и в 13 раз выше фона - в прибрежной акватории поселка Витязево снизились в 2,2 раза и не превышают на сегодня нормированных значений ПДК".

Специалисты центра также отмечают, что видовое разнообразие и состояние сообществ макроводорослей, обитающих в исследуемой акватории, существенно не изменилось с февраля. По всей сети наблюдений присутствуют ранее установленные группы - бурые, красные и зеленые. Максимальное биоразнообразие макроводорослей и их хорошее жизненное состояние ученые продолжают фиксировать в прибрежной акватории заповедника Утриш. Кроме того, здесь и вблизи мыса Большой Утриш в ходе экспедиции специалисты обнаружили красные водоросли Филлофора и Лауренсия, обитающие исключительно в чистых водах и имеющие узкий ареал распространения.

В то же время в станице Благовещенской в Анапе специалисты обнаружили свободноживущие макроводоросли, которые в феврале не выявлялись. В составе сообщества присутствовали красные и зеленые водоросли, а также бурая водоросль Цистозира, живущая только в чистой воде, пояснили в центре.

При это там также подчеркнули, что ЧП с танкерами в декабре 2024 года не прошло бесследно для морской экосистемы. В первую очередь загрязнение отражается на химическом составе макроводорослей: исследования февраля показали значительное накопление химических элементов водорослями, перешедших из мазута в раствор. Помимо этого, изученные в июле 2025 года сообщества мидии в зоне разлива мазута в поселке Витязево показали снижение практически в 2,5 раза числа их женских особей относительно мужских. "[Это] свидетельствует о влиянии мазутного загрязнения на эти организмы. В районе морской акватории заповедника Утриш наблюдаемое аналогичное сообщество имеет соотношение женских особей к мужским 1:1, что характеризует их естественное нормальное состояние", - добавили в центре.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.