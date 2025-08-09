Как рассказал заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры РАН Алексей Каспаров, выяснилось, что подавляющее большинство людей умерли весной и осенью, а также на излете зимы - это может означать, что умерли они из-за простудных заболеваний

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Жители города Херсонес Таврический (на территории современного Севастополя) в римский период умирали, в основном, весной и осенью, то есть в те сезоны, на которые традиционно приходится пик простудных заболеваний, сообщил ТАСС заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры РАН Алексей Каспаров.

Сейчас ученые анализируют находки, сделанные в 2020-2023 годах на территории Южного пригорода Херсонеса. В ходе раскопок были обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом найдено более 6,5 млн предметов - больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, и обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.

"Мы провели изотопный анализ останков, которые принадлежат многим десяткам людей, захороненных в римское время в склепах на некрополе в Южном пригороде Херсонеса. Количество изотопов углерода, если говорить упрощенно, показывает нам, какая средняя температура была к моменту смерти человека. И выяснилось, что подавляющее большинство людей умерли весной и осенью, а также на излете зимы; в летнее время погибших особенно мало. А это может означать, что умерли они как раз из-за простудных заболеваний", - рассказал Каспаров.

Ученый пояснил, что именно на межсезонье традиционно приходится пик ОРВИ и ОРЗ, и в римский период, когда медицина не была развита так хорошо, простуда действительно могла стать причиной смерти. "С известной долей допущения, можно предполагать, что смерть наступала не из-за инфекционных эпидемий или пищевых отравлений", - добавил он.

Для исследований ученые брали соскобы с останков, обнаруженных в склепах, где на протяжении долгого времени захоранивали представителей одного рода. Но, как удалось выяснить на основе анализа изотопов азота, рацион людей различался, и в одной гробнице могли покоиться как состоятельные люди, с обильным питанием, богатым мясом, так и те, кто питался на порядок хуже - возможно, верные слуги семьи. Однако, если говорить в целом о периоде, признаков нищеты и голодания не обнаружено: рацион не у всех людей, чьи останки исследованы, был богатым и разнообразным, но всегда достаточным для нормальной жизни.

Как уточнил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, при раскопках Южного пригорода Херсонеса с 2021 по 2023 год обнаружено и изучено более 30 склепов, многие из которых использовались несколько веков или же в два периода: сначала серия захоронений проводилась в римское время, потом, после значительного перерыва, в Средние века. Таким образом, в каждой гробнице обнаружены от нескольких десятков до более чем 350 костяков.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.