КЕРЧЬ /Республика Крым/, 9 августа. /ТАСС/. Археологи при раскопках города Акра на берегу Керченского пролива обнаружили первый за 40 лет раскопок фрагмент древнегреческого документа - декрета, высеченного на мраморной плите, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Находка представляет собой обломок мраморной плиты. Это фрагмент верхней части декрета: бортик и несколько греческих букв в четыре строки. Понять, что написано в документе, пока не удается, но, возможно, разобраться в этом смогут специалисты по эпиграфике, которым артефакт передадут для дальнейшего изучения.

"В этом году мы нашли образец большой эпиграфики - первый за всю историю исследований городища Акра. Ранее были найдены только пометки, процарапанные на стенках сосудов, а также единственное свинцовое письмо. А это - фрагмент мраморного декрета. Такие было принято устанавливать в центре города, и найденный фрагмент говорит нам о том, что статус Акры в ранний период был достаточно высок", - сказал Вахонеев.

Археолог пояснил, что памятник изучают с 1980-х годов, однако до сих пор в среде ученых идут споры, было это некое сельское или рыбацкое поселение или же полноценный город. "Раскопки последних лет дают нам аргументы в пользу второй версии. Под водой, в самой древней части городища, затопленной морем, уровень которого поднялся, были найдены фрагменты стен и крепостных башен. И мраморный декрет, фрагмент которого мы нашли сейчас, мог быть установлен только в полисе, но никак не в сельском поселении или рыбацкой деревушке", - уточнил ученый.

По его словам, фрагмент декрета нашли не под водой, а на побережье, где уже несколько лет команда изучает кварталы более позднего, римского периода, которые пока не затоплены. Предмет был обнаружен при раскопках домовладения, разрушенного, как считается, во время нашествия готов в III веке нашей эры - об их нападении на Боспорское царство, располагавшееся по берегам пролива, известно из письменных источников. Ученые предполагают, что мраморный обломок был повторно использован при строительстве дома в римский период, когда самые древние кварталы уже были затоплены.

"Важно понимать, что такие высеченные на мраморе декреты устанавливали на центральных площадях полисов. А значит, у нас есть надежда найти или остальные фрагменты этого документа, или другие эпиграфические памятники в будущие годы, когда мы вернемся к изучению затопленной территории города. Тем более что пока центральную площадь Акры не изучали", - добавил Вахонеев.

О раскопках

Руины древнего города Акра расположены на восточном побережье Крымского полуострова, южнее города Керчь. Ее называют Крымской Атлантидой: около 80% площади затоплено морем, уровень которого сильно поднялся с момента основания поселения в VI веке до нашей эры. В прошлом сезоне в районе, пока находящемся на суше, археологи открыли остатки домовладения, сгоревшего в пожаре в середине III века. Этим летом они расширили зону исследований, изучив соседнее домовладение на площади 100 кв. м.